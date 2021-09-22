الحميداني: اليوم الوطني مناسبة غالية نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية

المناطق- المنطقة الشرقية:

قال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، إن مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91 هي ذكرى عزيزة على نفوسنا.. ولاشك إن اليوم الوطني المجيد من الأيام المضيئة في تاريخ الجزيرة العربية عندما قام الملك عبد العزيز رحمه الله ورجاله الأوفياء المخلصين بتوحيد هذا الوطن الشامخ على كتاب الله وسنة رسوله وأرسى بعون من الله دعائم هذه الوحدة ووضع قواعدها وجمع شمل أبنائها، وقد قاد هذه المسيرة أبنائه البررة من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً، ثم في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وأمد في عمره، وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهد وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء التي أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبح له مكانة كبيرة بين الأمم .

وتقدم المهندس محمد الحميداني بخالص التهنئة وأسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا ومملكتنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان.