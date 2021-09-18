بطريقة سهلة.. حل سحري للقضاء على الشيخوخة والعيون المنتفخة أثناء الاستيقاظ من النوم

المناطق - وكالات:

قال الدكتور مارتن كينسيلا، طبيب التجميل: “أثناء نومنا، تتجدد خلايانا لإصلاح الضرر والحفاظ على بشرتنا تبدو صحية ومتوهجة”، مضيفًا إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو كنت تعيش في نوم متقطع فلن يتمكن جسمك من إصلاح نفسه بشكل صحيح.

وأوضح خبراء، أن النوم الجانبي يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد على منطقة الصدر وعلى جانب وجهك، بسبب الاحتكاك الناتج عن الحركة ضد الوسادة، مضيفين أنه لا يفكر الكثير في وضعيات النوم، لكن الوضع الأفقي الذي يتخذه جسمك أثناء النوم يغير توازن توزيع السوائل نحو الجزء العلوي من جسمك”، لافتين إلى أن هذا يمهد الطريق لتوسيع وتقلص أنسجة الوجه، مما يؤدي في النهاية إلى شد و ترهل الجلد، وهو السبب الأول الذي يجعلنا نستيقظ منتفخًا”.

و استكملوا:”يفضل النوم على الظهر، وهذا لا يعني عدم الاحتكاك تجاعيد أقل فقط، بل إنه يمنع الجلد أيضًا من الشعور بضغط الجلد على الوسادة، وادعم رأسك بوسادة إضافية لضمان عدم تراكم السوائل، فهذا يمنع تلك العيون المنتفخة المزعجة”.