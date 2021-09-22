البحرين تدين استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط

المناطق - واس:

أدانت مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، والتي كان آخرها إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين، اليوم، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الأعمال الإرهابية العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداءً سافرًا وصريحًا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها، باعتبارها تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.