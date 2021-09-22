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3 مناطق تُسجل إصابة واحدة بكورونا.. والرياض تتصدر الحالات الجديدة

3 مناطق تُسجل إصابة واحدة بكورونا.. والرياض تتصدر الحالات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1033727

سجلت منطقة الرياض، اليوم الأحد، أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 13 إصابة، بينما سجلت 3 مناطق أخرى حالة إصابة واحده وهي(تبوك، الباحة، منطقة الحدود الشمالية، جاء ذلك خلال حصيلة اليوم التي أعلنتها وزارة الصحة.

وجاءت المناطق الأكثر إصابة وتعافيا اليوم الأربعاء كالتالي: الرياض 13- مكة المكرمة 11 – المنطقة الشرقية 7- منطقة جازان 3- منطقة المدينة المنورة 4- منطقة القصيم 4- منطقة عسير 3- منطقة نجران 2- منطقة حائل 2- منطقة تبوك 1- منطقة الحدود الشمالية 1- منطقة الجوف 2- منطقة الباحة 1.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (54) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل ( 61) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,711) حالة .

 

 

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