الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مبعوث أمريكا آخر المستجدات باليمن

بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، آخر مستجدات الأحداث في اليمن.
وناقش الطرفان الجهود المشتركة المبذولة لدعم مبادرة المملكة، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ويُحافظ على أمن المنطقة.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه بحث وليندركينغ مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه ويحافظ على أمن المنطقة.
التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، بحثنا خلال اللقاء مستجدات الأحداث في اليمن، والجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية ، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 22, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق