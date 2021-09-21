الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مبعوث أمريكا آخر المستجدات باليمن

محررو المناطق:

بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، آخر مستجدات الأحداث في اليمن.

وناقش الطرفان الجهود المشتركة المبذولة لدعم مبادرة المملكة، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ويُحافظ على أمن المنطقة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه بحث وليندركينغ مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه ويحافظ على أمن المنطقة.