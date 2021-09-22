“سهم معزي”.. فيلم تسجيلي يُجسد أحداث حقيقية لجنود الحرس الوطني

محررو المناطق:

نشرت وزارة الحرس الوطني، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “سهم معزي” يُجسد قصة حقيقية لأبطال القوات المسلحة على جبهات القـتال.

وأظهر الفيلم، قصة واقعية لـ 3 أفراد من القوات المسلحة، حيث استشهد أحدهم، وقرر الاثنان الآخران الثأر له.

وبيّن الفيلم بعضاً من الكفاءة القتالية العالية للجنود في استهداف العدو، كما نوه في النهاية إلى تحويل اسم النقطة من “سهم 4” إلى “سهم معزي” في لواء معزي.