“سهم معزي”.. فيلم تسجيلي يُجسد أحداث حقيقية لجنود الحرس الوطني

نشرت وزارة الحرس الوطني، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “سهم معزي” يُجسد قصة حقيقية لأبطال القوات المسلحة على جبهات القـتال.
وأظهر الفيلم، قصة واقعية لـ 3 أفراد من القوات المسلحة، حيث استشهد أحدهم، وقرر الاثنان الآخران الثأر له.
وبيّن الفيلم بعضاً من الكفاءة القتالية العالية للجنود في استهداف العدو، كما نوه في النهاية إلى تحويل اسم النقطة من “سهم 4” إلى “سهم معزي” في لواء معزي.
#وزارة_الحرس_الوطني: قصة مستوحاة من أحداث حقيقية.. عنوانها #سهم_معزي.#هي_لنا_دار
#اليوم_الوطني_السعودي#واس_عام pic.twitter.com/LET99ywoMI
— واس العام (@SPAregions) September 22, 2021
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