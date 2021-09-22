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مختص في علم الوبائيات يحدد المدة اللازمة لتطعيم غير البالغين ضد كورونا

مختص في علم الوبائيات يحدد المدة اللازمة لتطعيم غير البالغين ضد كورونا

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مختص في علم الوبائيات يحدد المدة اللازمة لتطعيم غير البالغين ضد كورونا

مختص في علم الوبائيات يحدد المدة اللازمة لتطعيم غير البالغين ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1033745

قال المختص في علم الوبائيات عبد الكريم قزيز، اليوم الأربعاء، إنه علينا الانتظار 4 أشهر قبل البت في تطعيم غير البالغين ضد كورونا.

وأضاف ” قزيز” خلال حديثه لـ”العربية”: “علينا الانتظار من شهرين إلى أربعة أشهر قبل البدء في تلقيح الأطفال واليافعين، فالتجربة أثبتت أنه حتى على الرغم من تطعيم نسبة كبيرة من البالغين لا يزال الفيروس ينتشر لأن التحورات الأخيرة قللت من فعالية اللقاحات، ولهذا يجب أن ننتظر لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بتلقيح الأطفال”.

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