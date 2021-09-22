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“تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”

“تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”
تخصصي تبوك
http://almnatiq.net/?p=1033776
المناطق – تبوك - فايز السميري:

تصدر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، مؤشر وزارة الصحة لأداء المختبرات الفاحصة لـ”كورونا”، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي من شهري أغسطس وسبتمبر.

 

واحتل المستشفى المركز الأول بين المختبرات الفاحصة في مختلف مناطق المملكة.

 

وأعرب مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد المالكي عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام لشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على دعمه وتوجيهاته، والى زملاؤه في مختبر كوفيد-19 على جهودهم الفاعلة وهو ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة وسرعة حصول المستفيد على نتيجة التحليل .

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