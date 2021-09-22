تبوك ⁩تتزين بالأعلام والإضاءات الخضراء لاستقبال اليوم الوطني

المناطق- تبوك:

استكملت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة التابعة لها، جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”.

وجرى تركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة على المباني الحكومية، والمرافق العامة، والطرق والميادين العامة والمنتزهات.

وتضمنت التجهيزات، تنفيذ عدد من اللوحات وفق الهوية البصرية الموحدة، بما فيها صور ولاة الأمر، وعبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة.

وشملت التجهيزات، توزيع عدد من الأعلام على المحاور الرئيسية، ومداخل المدن، إلى جانب تنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية الخضراء على المباني والمرافق البلدية، وتحسين وتجميل مداخل المدن والمحاور الرئيسية، وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية استعدادًا لاستقبال الزوار.