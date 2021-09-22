احدث الأخبار

تبوك ⁩تتزين بالأعلام والإضاءات الخضراء لاستقبال اليوم الوطني
منطقة تبوك
 ‏”الصحة العالمية” تحذر: الأطفال الفئة الرئيسية لتفشي كورونا
أبرز المواد
 ارتفاع نسب النساء العاملات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا لـ 30%
أبرز المواد
 “تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”
أبرز المواد
 هل يتطلب تجديد رخصة القيادة للمقيم حال تغيير رقم الإقامة؟.. المرور يجيب
أبرز المواد
 مختص في علم الوبائيات يحدد المدة اللازمة لتطعيم غير البالغين ضد كورونا
أبرز المواد
 “سهم معزي”.. فيلم تسجيلي يُجسد أحداث حقيقية لجنود الحرس الوطني
محليات
 فيديو يوثق لحظة رفع علم عملاق للمملكة بسماء مواقع العرض الجوي
أبرز المواد
 تعرّف على طريقة إضافة تذاكر الفعاليات في تطبيق توكلنا
أبرز المواد
 “التحالف” يرد على الأمم المتحدة وينفي تلقي أي معلومات عن مقتل 6 مدنيين نتيجة غارة بشبوه
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مبعوث أمريكا آخر المستجدات باليمن
أبرز المواد
 3 مناطق تُسجل إصابة واحدة بكورونا.. والرياض تتصدر الحالات الجديدة
أبرز المواد
تبوك ⁩تتزين بالأعلام والإضاءات الخضراء لاستقبال اليوم الوطني

تبوك ⁩تتزين بالأعلام والإضاءات الخضراء لاستقبال اليوم الوطني

منطقة تبوك
‏”الصحة العالمية” تحذر: الأطفال الفئة الرئيسية لتفشي كورونا

‏”الصحة العالمية” تحذر: الأطفال الفئة الرئيسية لتفشي كورونا

أبرز المواد
ارتفاع نسب النساء العاملات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا لـ 30%

ارتفاع نسب النساء العاملات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا لـ 30%

أبرز المواد
“تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”

“تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”

أبرز المواد

تبوك ⁩تتزين بالأعلام والإضاءات الخضراء لاستقبال اليوم الوطني

تبوك ⁩تتزين بالأعلام والإضاءات الخضراء لاستقبال اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1033783
المناطق- تبوك:

استكملت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة التابعة لها، جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار”.

وجرى تركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة على المباني الحكومية، والمرافق العامة، والطرق والميادين العامة والمنتزهات.

وتضمنت التجهيزات، تنفيذ عدد من اللوحات وفق الهوية البصرية الموحدة، بما فيها صور ولاة الأمر، وعبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة.

وشملت التجهيزات، توزيع عدد من الأعلام على المحاور الرئيسية، ومداخل المدن، إلى جانب تنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية الخضراء على المباني والمرافق البلدية، وتحسين وتجميل مداخل المدن والمحاور الرئيسية، وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية استعدادًا لاستقبال الزوار.

روابط ذات صلة

“تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”

“تخصصي تبوك” يتصدر مؤشر اختبارات فحص “كورونا”
فيديو يوثق لحظة رفع علم عملاق للمملكة بسماء مواقع العرض الجوي

فيديو يوثق لحظة رفع علم عملاق للمملكة بسماء مواقع العرض الجوي
الحميداني: اليوم الوطني مناسبة غالية نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية

الحميداني: اليوم الوطني مناسبة غالية نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*