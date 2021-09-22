50 مجسمًا جماليًا يزيِّن جيزان في احتفالية اليوم الوطني الـ 91

جازان :فضه عطيف:

أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بتركيب 50 مجسمًا جماليًا في شوارع مدينة جازان، تحتوي على بعض العبارات والشعارات الوطنية، إلى جانب عدة تجهيزات مواكبة لهذه المناسبة الكريمة .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، أن الأمانة قامت بالعديد من التجهيزات منها عمل جدارية على سور المطار بامتداد 800م، وزراعة 50 ألف زهرة في شوارع ومدينة جازان، وتركيب شبك مضيء بمساحة 6000 م2، وتزيين وإنارة الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية، وتركيب لوحات يونيبول وموبي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة .

وبين أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسة والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتقديم جميع الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات العامة في عموم منطقة جازان .