دراسة تكشف عن أسباب ظهور علامات الشيب بسن مُبكرة

المناطق ـ وكالات:

حددت دراسة جديدة، أسبابًا أخرى لظهور علامات الشيب، مبينةً أن المشكلة تحدث عندما تفقد بصيلات الشعر خلاياها الصبغية في سن مُبكرة.

وأوضحت الدراسة وفقًا لموقع “ميديك فوريوم”، أن الأسباب تتضمن نقص التغذية خاصة نقص فيتامين “B12″، وبعض المعادن الأخرى.

ولفتت إلى أن فيتامين ” B12″ يدعم صحة الجهاز العصبي، ويساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي حال نقص الفيتامين “B12” من الجسم، يتم تعطيل إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتكبر خلايا الجسم، ومنها الخلايا الصبغية.

وأشارت إلى أن انخفاض مستويات الفيريتين (هرمون تخزين الحديد في الجسم)، وفيتامين B12″، والكوليسترول الجيد في الدم، ونقص بعض المعادن مثل الحديد والزنك والمغنيزيوم والسيلينيوم والنحاس شائع عند الذين يعانون من الشيب المبكر.