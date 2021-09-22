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اللون الأخضر يزين المباني الحكومية والمواقع العامة في عسير

اللون الأخضر يزين المباني الحكومية والمواقع العامة في عسير
http://almnatiq.net/?p=1033818
المناطق - واس:

اكتست المواقع العامة والمباني الحكومية والخاصة في منطقة عسير باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.


ورصدت عدسة “واس” مظاهر الإبهار الضوئي في مدينة أبها وعدد من محافظات منطقة عسير ، تعبيرا عن الاحتفاء بيوم الوطن ،وذلك بتزيين الشوارع العامة والمقرات الحكومية ومقرات الشركات الكبرى بالأضواء الخضراء التي ترمز إلى النماء والعطاء المستمر لهذا الوطن، إضافة إلى أن هذا اللون يبعث في الأجواء روح الانتماء للأرض و ينشر السكون والطمأنينة معبرا عن شعار اليوم الوطني لهذا العام “هي لنا دار”.

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50 مجسمًا جماليًا يزيِّن جيزان في احتفالية اليوم الوطني الـ 91

50 مجسمًا جماليًا يزيِّن جيزان في احتفالية اليوم الوطني الـ 91

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