استشاري يحدد مقدار القهوة الأنسب يوميًّا.. ويحذر: 5 مشاكل صحية للمتجاوزين

حدد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، كمية القهوة التي يمكن تناولها يوميًا؛ لتجنب أي مضاعفات صحية.
وأوضح النمر في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تناول 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجيل قهوة عربي هي كمية كافية للاستخدام في اليوم.
ولفت إلى أن الزيارة عن تلك الكمية يُسبب مشاكل صحية تتضمن الشعور بالخفقان وارتجاء المريء، والتوتر، والسهر، وعدم انتظام النوم.
فيديو | د. خالد النمر استشاري أمراض القلب: 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجيل قهوة عربي كافية للاستخدام اليوم .. و ما يزيد عن ذلك يسبب مشاكل صحية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Oo8xyab4zH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2021
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