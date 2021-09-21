استشاري يحدد مقدار القهوة الأنسب يوميًّا.. ويحذر: 5 مشاكل صحية للمتجاوزين

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حدد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ‏الدكتور خالد النمر، كمية القهوة التي يمكن تناولها يوميًا؛ لتجنب أي مضاعفات صحية.

وأوضح النمر في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تناول 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجيل قهوة عربي هي كمية كافية للاستخدام في اليوم.

ولفت إلى أن الزيارة عن تلك الكمية يُسبب مشاكل صحية تتضمن الشعور بالخفقان وارتجاء المريء، والتوتر، والسهر، وعدم انتظام النوم.