وزارة التعليم تعتزم التعاقد مع معلمات من خارج نظام “نور”

محررو المناطق:

أفاد مصدر رسمي بوزارة التعليم بأن الوزارة تعتزم التعاقد مع معلمات من خارج نظام “نور”.

وقال المصدر إن الوزارة أبلغت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بموافقتها على التعاقد مع معلمات جديدات، يكون للمدارس الابتدائية المحدثة “مدارس الطفولة المبكرة”، التي تشمل بنات وبنين، من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، وفقا لصحيفة “أخبار 24”.

وأوضح المصدر أن صلاحية التعاقد مع المعلمات تكون عن طريق مكاتب إدارة التعليم بالمنطقة، وإضافة المعلمة خارج نظام نور “متعاقد” للمدرسة يكون بيد قائدات المدارس المحدثة.

يذكر أن نظام التعاقد مع المعلمات توقف قبل 10 سنوات، بعد صدور الأمر الملكي، القاضي بالإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها.