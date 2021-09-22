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خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة: المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة كورونا بـ800 مليون دولار

خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة: المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة كورونا بـ800 مليون دولار

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خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة: المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة كورونا بـ800 مليون دولار

خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة: المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة كورونا بـ800 مليون دولار
كلمة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1033863
محررو المناطق:

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

 

وأكد خادم الحرمين أن المملكة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة ‎الأمم المتحدة، وملتزمة منذ توقيعها على ميثاق سان فرنسيسكو بمقاصدها ومبادئها، والتي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات سلمياً واحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 

ولفت خادم الحرمين إلى أن المملكة دعمت الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.

 

وقال خادم الحرمين الشريفين إن ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف. وتابع: ” أثبتت جائحة كورونا أن الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا في إطار جماعي، وقامت المملكة بدور حيوي في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي” .

 

كما أشار إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية، فإن المملكة مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير، وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.

وشدد على أن المملكة تحرص على تعافي الاقتصاد العالمي، و يتجلى ذلك في جهودها الريادية بالتعاون مع شركائها في أوبك بلس، وفي إطار ‎G20،لمواجهة آثار جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.

 

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