خادم الحرمين: المملكة تؤكد على أهمية منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

محررو المناطق:

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله إنه يأمل أن تؤدي المحادثات الأولية مع إيران إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وأوضح خادم الحرمين أن المملكة ترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل في شؤوننا الداخلية، كما أكد ‏الملك سلمان أن المملكة تؤكد على أهمية منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وتابع: “إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة”.

الملك سلمان: المملكة تؤكد على أهمية منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

#العربية pic.twitter.com/YW2hWLSSiK — العربية (@AlArabiya) September 22, 2021

وأختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته قائلا:” تؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووي سلمي”.