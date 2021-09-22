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خادم الحرمين: مليشيا الحوثي تستخدم معاناة اليمنيين وحاجتهم في المساومة والابتزاز

خادم الحرمين: مليشيا الحوثي تستخدم معاناة اليمنيين وحاجتهم في المساومة والابتزاز

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خادم الحرمين: مليشيا الحوثي تستخدم معاناة اليمنيين وحاجتهم في المساومة والابتزاز

خادم الحرمين: مليشيا الحوثي تستخدم معاناة اليمنيين وحاجتهم في المساومة والابتزاز
كلمة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1033868
محررو المناطق:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم معاناة الشعب اليمني، وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية، والمخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر، أوراقًا للمساومة والابتزاز.

 

وشدد خادم الحرمين خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على أن مليشيا الحوثي تعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية في داخل المملكة، وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية.

 

ونوه إلى أن المملكة تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.

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