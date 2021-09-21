خبيرة علم الوراثة: في هذا التوقيت ستصبح “كورونا” مثل الإنفلونزا الموسمية

محررو المناطق:

قالت عالمة الوراثة الجزيئية همسة طيب، إن هناك توقعات بأن يصبح كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية في 2024، مشيرة إلى أن المملكة بدأت في استعادة الحياة الطبيعية.

وقالت “همسة” خلال حديثها لـ”العربية”، اليوم الأربعاء، إن المخاوف كانت متزايدة مع تفشي متحور دلتا لأنه سريع الانتشار وأشرس من المتحورات الأخرى، إلا أنه لا تزال الأمصال تحقق نسبة مناعة ضد المتحورات، لذلك ندعو المواطنين إلى الحصول على اللقاحات”.

وتابعت: “بالنسبة للرجوع للحياة الطبيعية فإنه من المتوقع أن يكون عام 2024 بداية العودة للحياة الطبيعية، لافتة إلى أن كوفيد 19 سيصبح مثله مثل الأنفلونزا الموسمية، والمملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال”.