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مُدير عام هيئة الأمر بالمعروف في الباحة يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني 91

مُدير عام هيئة الأمر بالمعروف في الباحة يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني 91
مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=1033905
محررو المناطق:

أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة بالجهود المباركة للقيادة في تنمية وعز الوطن والمواطن.

وقال إن ذكرى اليوم الوطني السعودي تعيد لنا التاريخ المشرف الذي صنعه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله وطيب ثراه- بتوحيد شتات الوطن وتأسيس مجده ونموه ووحدة شعبه.
وأضاف فضيلته بأن ملوك البلاد الصالحين ساروا على نهج القائد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله وأدام عزهما-، الذين حكموا بحزم وعزم وحاربوا الفساد والفاسدين لتكون المملكة العربية السعودية في مكانها الرائد لقيادة العالم العربي والإسلامي.

كما قال إن ما يعيشه المواطن السعودي والمقيم على أرض بلادنا الطاهرة من قفزات تنموية وقوة اقتصادية وتحولات رقمية ومعلوماتية وتحسين في جودة الحياة ضمن البرامج الطموحة والجادة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ بقيادة سمو ولي العهد، تشعرنا بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأكد على وجوب شكر الله سبحانه على ما أسبغه من الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة بفضله – جل جلاله- ثم بفضل حكومة رشيدة تحكم شرع الله ولا تألوا جهدًا لتقديم ما فيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد.

كما رفع الشيخ “شراحيلي” بهذه المناسبة بإسمه ونيابة عن منسوبي فرع منطقة الباحة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -ايدهما الله- بهذه المناسبة الوطنية الغالية كما هنأ سمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز . سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ووحدتنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها العز والاستقرار .

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