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أكبر عرض جوي وبحري في التاريخ.. هكذا تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 91 (فيديو)

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أكبر عرض جوي وبحري في التاريخ.. هكذا تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 91 (فيديو)

أكبر عرض جوي وبحري في التاريخ.. هكذا تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 91 (فيديو)
أكبر عرض جوي وبحري في تاريخ السعودية
http://almnatiq.net/?p=1033912
محررو المناطق:

تستعد العديد من مدن ومناطق المملكة لإطلاق فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث ستشهد أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، كما تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

وتهدف احتفالات اليوم الوطني إلى تعزيز الشعور الوطني، والترفيه عن العائلات، حيث تشمل أكبر عرض جوي وبحري في التاريخ، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الترفيهية، حيث تبدأ حفلات غنائية في جدة والرياض بحضور عبادي الجوهر، وحسين الجسمي، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، وعرو عسكرية ومسيرة لرجال الداخلية.

 

 

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