أمير الجوف يطلق مبادرة تدريب منسوبي الإمارة والجهات الأمنية على الإسعافات الأولية

محررو المناطق:

أطلق الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مبادرة تدريب منسوبي الإمارة والجهات الأمنية في المنطقة على الإسعافات الأولية، التي ينظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ممدوح الرويلي.

واطّلع أمير الجوف على مؤشرات الأداء ورضا المستفيدين من خدمات الفرع، كما دشن حافلة الكوارث “وحدة الإصابات المتعددة”.

ونوه بجهود الهلال الأحمر في المنطقة لتقديم الخدمات الإسعافية، وما يقدمه من أعمال توعوية وتطوعية لتعزيز الوعي الصحي بين مختلف شرائح المجتمع.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبد الصمد.