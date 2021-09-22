احدث الأخبار

وزارة الدفاع تنشر وصايا تاريخية للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني
أبرز المواد
 التحالف يُدمر زورقين للمليشيا الحوثية في منطقة الصليف بالحديدة
أبرز المواد
 851 وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
وظائف
 كارلوس هيرنانديز يكشف حقيقة تفاوض النصر معه.. وموقفه من الأمر
أبرز المواد
 نجل أحد شهداء الوطن يحيي اليوم الوطني بكلمات حماسية مؤثرة (فيديو)
أبرز المواد
 خبيرة علم الوراثة: في هذا التوقيت ستصبح “كورونا” مثل الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 “أوبرويت وأفلام وثائقية عن الوطن”.. “تقني عسير” يحتفل باليوم الوطني الـ91
المناطق
 أكبر عرض جوي وبحري في التاريخ.. هكذا تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 91 (فيديو)
أبرز المواد
  “التحلية” و”المرافق” تنظمان منتدى افتراضي لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلق مبادرة تدريب منسوبي الإمارة والجهات الأمنية على الإسعافات الأولية
محليات
 ليس الريال.. مفاجأة من والدة “رونالدو” حول النادي الذي تتمنى أن يلعب به بعد يونايتد
أبرز المواد
 أول رد رسمي من “الغذاء والدواء” بشأن المخالفات المرصودة حول القهوة
أبرز المواد
وزارة الدفاع تنشر وصايا تاريخية للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني

وزارة الدفاع تنشر وصايا تاريخية للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني

أبرز المواد
التحالف يُدمر زورقين للمليشيا الحوثية في منطقة الصليف بالحديدة

التحالف يُدمر زورقين للمليشيا الحوثية في منطقة الصليف بالحديدة

أبرز المواد
851 وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

851 وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وظائف
كارلوس هيرنانديز يكشف حقيقة تفاوض النصر معه.. وموقفه من الأمر

كارلوس هيرنانديز يكشف حقيقة تفاوض النصر معه.. وموقفه من الأمر

أبرز المواد

 “التحلية” و”المرافق” تنظمان منتدى افتراضي لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري

 “التحلية” و”المرافق” تنظمان منتدى افتراضي لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
http://almnatiq.net/?p=1033915
المناطق - الرياض:

تُنظم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع هيئة المرافق السنغافورية، يوم الإثنين 27 سبتمبر الجاري، منتدى افتراضي بعنوان “التحديات والفرص في مشاريع التحلية في المملكة”، للتعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية، ولتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري.

ويستضيف المنتدى ممثلي التحلية المهندس محمد آل الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للشراكات، والمهندس وليد البراك مدير إدارة التخطيط والتحليل الرأسمالي لتسليط الضوء على التحديات والفرص في مشاريع المؤسسة التي يجري تنفيذها حالياً، والمخطط إنجازها خلال الخمس سنوات، التي تضم 7 منظومات لإنتاج المياه المحلاة، و15 نظاماً لنقل المياه المحلاة وعدد من مشاريع الخزن الاستراتيجي.

ويُدير الحوار السيد فينود سينغ، عضو مجلس جمعية المياه السنغافورية، مدير النمو والمبيعات ومدير الرقمية والبيانات والسايبر (آسيا)، وتتضمن كلمات المتحدثين الرئيسيين عن مشاريع منظومات الإنتاج وأنظمة النقل تحت التنفيذ للعام 2021م، والمشاريع المُخطط لتنفيذها في السنوات الخمس المقبلة.

ويشارك في المنتدى أعضاء هيئة المرافق السنغافورية PUB ونخبة من المهتمين والخبراء الدوليين في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى الشركات السنغافورية الرائدة في صناعة التحلية بمشاركة إجمالية تُقارب 100 عضواً.

وتستهدف “التحلية” رفع إنتاجها إلى 7.2 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا بحلول عام 2023م لتكسر رقمها الحالي البالغ 5.9 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا كأكبر منتج على مستوى العالم موظفةً تقنيات تحلية صديقة للبيئة ستحقق خفضًا إضافيًا، في معدلات الانبعاثات الكربونية حتى 56% بحلول العام 2024م.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*