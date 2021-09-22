 “التحلية” و”المرافق” تنظمان منتدى افتراضي لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري

المناطق - الرياض:

تُنظم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع هيئة المرافق السنغافورية، يوم الإثنين 27 سبتمبر الجاري، منتدى افتراضي بعنوان “التحديات والفرص في مشاريع التحلية في المملكة”، للتعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية، ولتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري.

ويستضيف المنتدى ممثلي التحلية المهندس محمد آل الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للشراكات، والمهندس وليد البراك مدير إدارة التخطيط والتحليل الرأسمالي لتسليط الضوء على التحديات والفرص في مشاريع المؤسسة التي يجري تنفيذها حالياً، والمخطط إنجازها خلال الخمس سنوات، التي تضم 7 منظومات لإنتاج المياه المحلاة، و15 نظاماً لنقل المياه المحلاة وعدد من مشاريع الخزن الاستراتيجي.

ويُدير الحوار السيد فينود سينغ، عضو مجلس جمعية المياه السنغافورية، مدير النمو والمبيعات ومدير الرقمية والبيانات والسايبر (آسيا)، وتتضمن كلمات المتحدثين الرئيسيين عن مشاريع منظومات الإنتاج وأنظمة النقل تحت التنفيذ للعام 2021م، والمشاريع المُخطط لتنفيذها في السنوات الخمس المقبلة.

ويشارك في المنتدى أعضاء هيئة المرافق السنغافورية PUB ونخبة من المهتمين والخبراء الدوليين في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى الشركات السنغافورية الرائدة في صناعة التحلية بمشاركة إجمالية تُقارب 100 عضواً.

وتستهدف “التحلية” رفع إنتاجها إلى 7.2 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا بحلول عام 2023م لتكسر رقمها الحالي البالغ 5.9 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا كأكبر منتج على مستوى العالم موظفةً تقنيات تحلية صديقة للبيئة ستحقق خفضًا إضافيًا، في معدلات الانبعاثات الكربونية حتى 56% بحلول العام 2024م.