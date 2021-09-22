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ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم

ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم
أول إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1033933
المناطق - وكالات:

أكد فريق علماء صينيين أن فيروس كورونا بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول إصابة رسميًا.

وقال فريق العلماء في دراسة نشرت اليوم الأربعاء على موقع “ChinaXiv” التابع لأكاديمية العلوم الصينية: “استنادًا إلى 12 منطقة أمريكية تمثيلية تم اختيارها للتحليل، يمكن أن تحدث الإصابة الأولى بنسبة الاحتمال 50% بين أغسطس وأكتوبر 2019، وهو أبكر مقارنة من التاريخ المعلن رسميًا لترصد الحالة المؤكدة الأولى في الولايات المتحدة، أي 20 يناير 2020”.

واستخدم العلماء لتحديد تاريخ بدء التفشي في منطقة أو أخرى بيانات حول عدد الإصابات المؤكدة هناك، وبناء عليها تم استغلال تحليل رياضي لتقدير الحصيلة الإجمالية المحتملة لحالات المرض بما في ذلك المسجلة وغير المكتشفة.

وأوضحت الدراسة الصينية، أنه بالنسبة إلى 12 منطقة تمثيلية تتراوح معظم التواريخ لحدوث الاصابة الأولى بين أغسطس وأكتوبر 2019. والتاريخ الأبكر هو 26 أبريل 2019 في رود آيلاند، وتاريخ الأبعد هو أواخر نوفمبر في ديلافير.

وأشارت الدراسة إلى أن كلها تمت أبكر من 20 يناير 2020، التاريخ الرسمي لتسجيل أول حالة مؤكدة، المعلن من قبل السلطات الأمريكية.

وخلص فريق العلماء الصينيين إلى أن “نتائج الحساب تشير إلى أنه من المرجح جدا أن وباء كوفيد-19 بدأ الانتشار في الولايات المتحدة تقريبا في سبتمبر 2019”.

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