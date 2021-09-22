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وزارة الدفاع تنشر وصايا تاريخية للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني

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وزارة الدفاع تنشر وصايا تاريخية للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني

وزارة الدفاع تنشر وصايا تاريخية للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني
الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1033940
محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع على حسابه الرسمي بـ “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من أبرز الوصايا والكلمات المأثورة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن الفيديو مقولات راسخة للملك المؤسس ومنها: “أنا قوى بالله تعالي ثم بشعبي وإنَّ كلَّ فردٍ من شعبي هو جنديٌ وشرطيٌ وأنا أسيرُ وإيَّاهم كفردٍ واحد وإنَّ كلَّ أمة تريد أن تنهضْ لا بدَّ لكل فرد فيها أن يقوم بواجبات ثلاث، نحو الدين والبلاد وشرفه الشخصي”.

وتابع: “لذا يجبُ أنْ تحرِصوا على العمل، ولا يكون ذلك إلا بالتساند والتعاضد وإنَّني لست من المحبين وشرورِها وليس أحبَّ إلي من السلم والتفرغ للإصلاح؛ فقد جعلتُ سنتي ومبدأي ألا أبدأ أبدًا بالعدوان بل أصبر عليه، حتى إذا لم يبق للصبر مكان ضربت ضربتي وكانت القاضية”.

 

 

 

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