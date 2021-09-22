نجل أحد شهداء الوطن يحيي اليوم الوطني بكلمات حماسية مؤثرة (فيديو)

محررو المناطق:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو للطفل زيد أحمد المالكي، نجل أحد شهداء الوطن، وهو يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة 91، تضمنت عبارات جزلة وحماسًا ظاهرًا.

وعبّر الطفل زيد المالكي عن مشاعره بكلمات بسيطة، مرتديًا الزي الرسمي ومتشحًا بالعلم السعودي، بينت ما يعيشه الوطن من نماء وأمن وعطاء، شامخًا بالمجد والعزة مع راية التوحيد الخفاقة.

وأكد الطفل المالكي اعتزازه بوالده، الذي ضحى بحياته شهيدا من أجل هذا الوطن الغالي وعزته وكرامته.

فيديو | "زيد أحمد المالكي" أبن أحد شهداء الوطن يشارك #الإخبارية عبارات حب أن يهديها للوطن #نشرة_النهار#السعوديه_هي_لنا_دار_91 pic.twitter.com/5NHyH2uoCk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2021

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.