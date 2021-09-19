السجن والغرامة.. قرار رسمي يكشف عقوبات المتسولين أو مساعديهم

محررو المناطق:

أكدت الجريدة الرسمية “أم القرى”، أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أيٍ من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا.

في العدد المقبل:

يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أيٍ من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بهما معاً. — جريدة أم القرى (@uqnnews) September 21, 2021

ولفتت إلى أنه تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه؛ فإن تعذر ضبط تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.