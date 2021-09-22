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التحالف يُدمر زورقين للمليشيا الحوثية في منطقة الصليف بالحديدة

التحالف يُدمر زورقين للمليشيا الحوثية في منطقة الصليف بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=1033975
محررو المناطق:

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة.

 

وأضاف التحالف أن تدمير الزورقين تم بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي للحوثيين.

 

وأوضح تحالف عم الشرعية أن الزورقان المفخخان للحوثيين كانا يهدفان إلى تعطيل الملاحة البحرية.

 

وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط.

 

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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