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أكبر لوحة فنية لليوم الوطني تزين كورنيش الخبر.. (فيديو وصور)

أكبر لوحة فنية لليوم الوطني تزين كورنيش الخبر.. (فيديو وصور)
http://almnatiq.net/?p=1033983
محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لبلدية محافظة الخبر مقطع فيديو يوضح جهود تنفيذ أكبر شعار لليوم الوطني ٩١، والذي زين كورنيش المحافظة بمشاركة ١٨ جهة حكومية، وأكثر من ٦٠٠ مشارك ومتطوع ومتطوعة بطول 2500م ضمن احتفالات اليوم الوطني.

وتحت شعار “هي لنا دار” اصطف المئات من المتطوعين أبناء المنطقة الشرقية وكونوا لوحة فنية مبدعة، للمشاركة في اليوم الوطني، حيث بدأت الفكرة كمبادرة من مكتب العمل بمحافظة الخبر، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل 8 أجزاء من مكونات الوطن وأطيافه لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، وتم رفعها عاليًا لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.

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