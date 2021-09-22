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فيديو يوثق لحظة تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة

فيديو يوثق لحظة تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة
لحظة تدمير زورقين
http://almnatiq.net/?p=1033988
محررو المناطق:

وثّقت لقطات عرضتها قيادة القوات المشتركة للتحالف، عملية استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان مليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة الصليف في محافظة الحديدة.

 

وأظهرت اللقطات، لحظة تدمير الزورقين بعد استهدافهما من التحالف بدقة عالية.

وجرت عملية تدمير الزورقين بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيات الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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