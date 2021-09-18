موسوعة غينيس تعلن تسجيل التوأم الأكبر سنًا على قيد الحياة في العالم

المناطق - وكالات:

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل الشقيقتين أومينو سوميانا وكومي كوداما البالغتين 108 أعوام، التوأم الأكبر سنا على قيد الحياة بالعالم.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفال اليابان بيوم “احترام المسنين”، وتنتمي الشقيقتان إلى جزيرة شودوشيما ومحافظة أويتا اليابانية، حيث تعيش كل منهما في دار مسنين، وفقا لضحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفصلت التوأمتان البالغتان تحديدًا 107 أعوام و300 يوم، بعد المرحلة الابتدائية، إذ أرسلت كوداما للعمل خادمة في أويتا، فيما بقيت سوميانا على الجزيرة وترعرعت مع عائلة أخرى، وقد تعرضتا للتنمر في شبابهما لاسيما أنهما من عائلة مؤلفة من 11 ولداً. يذكر أن الشقيقتين لم تلتقيا إلا في عمر الـ70 إذ عادتا لتستمتعا بلمّ الشمل.