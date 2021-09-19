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مديرية السجون تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي

مديرية السجون تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي

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مديرية السجون تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي

مديرية السجون تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي
http://almnatiq.net/?p=1034001
محررو المناطق:

أعلنت المديرية العامة للسجون، نتائج القبول النهائي لرتبة (جندي) للعنصر النسائي والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية.

 

وأوضحت المديرية، أنه يجب على المتقدمات إحضار أصل الهوية الوطنية وصوره منها، وإحضار تقرير طبي يوضح بفصيلة الدم، وإحضار ايبان لحساب بنكي مصدق، وإحضار ما يثبت بأخذ اللقاح ورقيًا لدخول الدورة التدريبية.

 

ونوهت إلى أن الحضور يكون في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بطريق الدمام البوابة الغربية، مع التأكيد على منع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والحقائب والمجوهرات والساعات والنظارات الشمسية.

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