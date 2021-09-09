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“17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)

“17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)

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“17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)

“17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034008
محررو المناطق:

في خطوة نحو تشجيع العمل الخيري والإنساني، استضافت قناة “الإخبارية” طبيب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة الملك خالد الدكتور علي الشهري، والذي حكى قصته مع الأعمال الخيرية حيث عمل على علاج المرضى بالمجان لأكثر من 17 عامًا.

وقال الشهري خلال حديثه لقناة “الإخبارية”: “لاحظت معاناة شديدة للمرضى بعسير؛ لأن المنطقة كان بها مستشفى مركزي واحد، وكان المريض ينتظر حتى 8 أشهر حتى وصوله إلى العيادة”.

وأضاف “الشهري”: بحث عن طريقة لمساعدة المرضى فبدأت عمل عيادات بالمستشفيات، وكنت أتمنى أن تشمل التجربة كل مستشفيات المنطقة.

وتابع: كنا نستقبل من 100 إلى 250 مريضًا في اليوم الواحد، وتوقف إحالة الحالات المحولة لمستشفى عسير كليًّا سواء للعمليات والكشف، وكنا نجري من 25 إلى 37 عملية يوميًّا، مشيرًا إلى أن ذلك لم يؤثر على عمله بكلية الطب.

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