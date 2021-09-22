في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه

تنطلق غدًا الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمُحترفين والتي تحمل اسم جولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني الـ91.
وتشهد الجولة عدة مباريات مُثيرة تبدأ بمواجهة بين النصر والباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض والتي يحاول فيها العالمي تدارك أوضاعه بالبطولة.
ويستضيف الفيحاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الأهلي الذي يملك 5 نقاط في المركز العاشر.
ويحل الاتفاق “التاسع”بـ 6 نقاط ضيفاً على الطائي الذي يملك نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16 والأخير.
مواجهة #الهلال و #الشباب تشعل جولة #اليوم_الوطني_91 والمقرر تسميتها بـ جولة #هي_لنا_دار 💚🇸🇦#رياضة_سكوب_٩#رياضة_سكوب pic.twitter.com/h01QCHHqft
— قناة السعودية (@saudiatv) September 22, 2021
ويلتقي في آخر لقاءات اليوم الأول من الجولة فريقا الشباب الـ11 بـ 5 نقاط، والهلال الثاني بـ10 نقاط وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
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