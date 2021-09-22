في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه

محررو المناطق:

تنطلق غدًا الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمُحترفين والتي تحمل اسم جولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وتشهد الجولة عدة مباريات مُثيرة تبدأ بمواجهة بين النصر والباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض والتي يحاول فيها العالمي تدارك أوضاعه بالبطولة.

ويستضيف الفيحاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الأهلي الذي يملك 5 نقاط في المركز العاشر.

ويحل الاتفاق “التاسع”بـ 6 نقاط ضيفاً على الطائي الذي يملك نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الـ16 والأخير.

ويلتقي في آخر لقاءات اليوم الأول من الجولة فريقا الشباب الـ11 بـ 5 نقاط، والهلال الثاني بـ10 نقاط وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.