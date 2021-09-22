من أرض المعركة.. أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني (فيديو)

محررو المناطق:

رفع أبطال الحد الجنوبي أسمى التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، حيث توجه مجموعة من قادة وجنود الحد الجنوبي بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني.

ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من رجال الحد الجنوبي، حيث يوجهون رسائل التهنئة بمناسبة اليوم الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أعلنت عن أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.