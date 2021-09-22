طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرً بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على عدة مناطق بالمملكة، حيث تتعرض مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار”الوطني للأرصاد”، في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.