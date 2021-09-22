احدث الأخبار

طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
أبرز المواد
 من أرض المعركة.. أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني (فيديو)
أبرز المواد
 “17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)
أبرز المواد
 في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه
أبرز المواد
 الشيخ “الشثري” يوضح 3 شروط للطلاق والإجراءات السابقة له  
أبرز المواد
 موسوعة غينيس تعلن تسجيل التوأم الأكبر سنًا على قيد الحياة في العالم
أبرز المواد
 مديرية السجون تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي
وظائف
 ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم
أبرز المواد
 أكبر لوحة فنية لليوم الوطني تزين كورنيش الخبر.. (فيديو وصور)
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بالحديدة
أبرز المواد
 السجن والغرامة.. قرار رسمي يكشف عقوبات المتسولين أو مساعديهم
أبرز المواد
 الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية
أبرز المواد
طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

أبرز المواد
من أرض المعركة.. أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني (فيديو)

من أرض المعركة.. أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني (فيديو)

أبرز المواد
“17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)

“17 عامًا من العمل الإنساني”.. القصة الكاملة لطبيب سعودي يعالج مرضاه بالمجان (فيديو)

أبرز المواد
في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه

في جولة “هي لنا دار”.. الهلال يسعى للصدارة والنصر يبحث عن نفسه

أبرز المواد

طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1034037
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرً بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على عدة مناطق بالمملكة، حيث تتعرض مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

 

وأشار”الوطني للأرصاد”، في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

طقس الخميس.. أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق في المملكة

طقس الخميس.. أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق في المملكة
حالة الطقس اليوم .. سقوط أمطار غزيزة ورياح نشطة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. سقوط أمطار غزيزة ورياح نشطة على هذه المناطق
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*