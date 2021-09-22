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“الأرصاد” تحذر: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

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طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

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“الأرصاد” تحذر: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1034039

حذر المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على 5 مناطق بالمملكة، حيث تشهد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتكون سحب رعدية، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وذلك خلال الساعات المقبلة.

قال “الوطني للأرصاد، إن مناطق جازان “الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب”، عسير أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، ومحايل”، والباحة “الحجرة، المخواة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة”، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، بينما تشهد مناطق مواقع “أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، بيش، صبيا، ضمد”، بمنطقة جازان و “البرك” بمنطقة عسير و”الجموم، العاصمة المقدسة” بمكة المكرمة و “المهد، وادي الفرع، المدينة المنورة، العيص” بالمدينة المنورة رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن هناك هطول لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على “الطائف، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان” بمكة المكرمة و”العقيق، الباحة، المندق، بلجرشي” بمنطقة الباحة و”النماص، بلقرن، تنومة” بمنطقة عسير.

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