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تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات

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تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات

تعميم جديد من “التعليم” بشأن دخول الطلاب للمدارس والروضات
http://almnatiq.net/?p=1034055
محررو المناطق:

قالت إدارة التعليم في محافظة المجمعة، اليوم الأربعاء، إن وزارة التعليم، أصدرت تحديثًا جديدًا للدليل الإرشادي الوقائي الخاص بالمدارس والطلاب، على جميع مدارس البنين، والبنات، والروضات.

 

وأوضحت الإدارة التعليمية أنه تم إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل، إضافة إلى إلغاء استخدام حواجز الطاولات، وعدلت اشتراطات التباعد في الباصات؛ ملغية شرط أن يلزم ترك مقعد خلف أو أمام الطالب.

 

وأكدت الإدارة أن ذلك جاء بناء على تحديثات الدليل الإرشادي الوقائي لعودة المدارس في ظل جائحة كورونا لعام 1443

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