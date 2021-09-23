انهيار أعمدة ولوحات بالقرية التراثية في “رجال ألمع” بسبب عاصفة مطرية (فيديو)

محررو المناطق:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يرصد تأثير عاصفة مطرية قوية على القرية التراثية.

ويظهر المقطع انهيار أعمدة ولوحات وشينكو بالقرية التراثية في “رجال ألمع” بسبب عاصفة مطرية قوية، فيما يهرب بعض الأشخاص خوفا من التعرض للإصابة.