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تمتد لـ3 آلاف تريليون ميل.. رصد “فقاعة” عملاقة فارغة من النجوم بالفضاء تحيّر علماء الفلك

تمتد لـ3 آلاف تريليون ميل.. رصد “فقاعة” عملاقة فارغة من النجوم بالفضاء تحيّر علماء الفلك
http://almnatiq.net/?p=1034070
المناطق - وكالات:
كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن رصد علماء الفلك مؤخرا “فقاعة” عملاقة فارغة في الفضاء، وذلك خلال دراسة كانوا يجرونها عن كيفية تشكل النجوم.
وأشار العلماء  إلى أن الفقاعة تمتد لنحو ثلاثة آلاف تريليون ميل، وهي خالية من النجوم.
قال الباحث في الفيزياء الفلكية، شموئيل بيالي: “قد تكون الفقاعة تشكلت بعدما انفجر أحد المستعرات الأعظمية في قلبها، ودفع الغاز إلى الخارج مشكلاً هذا الفراغ”، مضيفًا “عندما يموت نجم، فإن مستعره الأعظم يولد سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى ولادة نجوم جديدة”.
وتابع: “لقد اختبر علماء الفلك هذه الأفكار النظرية باستخدام عمليات المحاكاة في الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها استخدام عروض حقيقية ثلاثية الأبعاد لتقييم النظريات، وصولا إلى النتيجة النهائية”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
جدير بالذكر أنه تم رصد الفقاعة العملاقة في الفضاء أثناء قيام الباحثين بتحليل خرائط ثلاثية الأبعاد للسحب الجزيئية التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات من مسبار “غايا” الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

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