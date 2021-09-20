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أمريكا تجيز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر لكبار السن

أمريكا تجيز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر لكبار السن
http://almnatiq.net/?p=1034072
المناطق- وكالات:

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، إنها أجازت إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر لكبار السن والمعرضين لمخاطر صحية عالية.

 

وبحسب وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإنه سمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر بالحصول على جرعة معززة بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

 

كما سمحت الوكالة، بجرعات معززة من لقاح فايزر للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد من كورونا، أو المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من المرض بسبب التعرض المتكرر لفيروس كورونا في وظائفهم.

 

وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي الإصابات 42 مليونا و415 ألفا و398 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 678 ألفا و517 حالة.

 

فيما تحتل الهند المرتبة الثانية، من حيث إجمالي عدد الإصابات والتي بلغت 33 مليونا و531 ألفا و498 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 445 ألفًا و768 حالة.

 

يشار إلى أن جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية، أعلنت أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 229 مليونا و599 ألفا و859 حالة، ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و710 آلاف و273 حالة.

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