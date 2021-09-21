التشهير بمنشأة تجارية خالفت شروط وضوابط التخفيضات في الأحساء

محررو المناطق:

بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والمدير المسؤول، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، شهّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص بتجارة مواد البناء في محافظة الأحساء.

وصدر الحكم القضائي- بحسب الوزارة، لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.

وكشفت الوزارة، ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء، والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت زارة التجارة، قد وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيا؛ بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.