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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيات تهان من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيات تهان من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1034082
المناطق - واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع، برقيات تهنئة، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

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