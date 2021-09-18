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أعراض تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية

أعراض تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=1034089
المناطق- وكالات:

كشف طبيب روسي عن وجود أعراض تنبئ باقتراب الإصابة بجلطة دماغية، مشيرا إلى العادات السيئة مثل التدخين.

 

وقال  ألكسندر ميسنيكوف، في تصريحات تلفزيونية، إن العادات السيئة مثل التدخين، قد تساعد في اقتراب السكتة الدماغية، لافتًا إلى أن تناول بعض الأدوية الهرمونية قد يؤثر أيضًا بطريقة سلبية.

 

وأدرج الطبيب في قائمة الأعراض، ارتفاع نسبة الكولسترول، والسكر في الدم.

 

وتابع: “إذا كان موجودًا أي من المقدمات المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية فيجب إجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة”.

وحث الطبيب ميسنيكوف- بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، على عدم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس لمنع السكتة الدماغية؛ إذ يتم تنفيذ هذا الإجراء لتشخيص السكتة الدماغية المكتملة بالفعل.

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