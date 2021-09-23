“بورتال” جو وبلس.. “فيسبوك” تطلق جهازين لاتصالات الفيديو فقط

المناطق- وكالات:

سلط موقع “تايمز نيوز ناو”، الضوء على الجهازين الجديدين للاتصال عبر الفيديو، اللذين أطلقتهما شركة “فيسبوك” تحت اسم “بورتال”.

وأوضح الموقع، أن أول تلك الأجهزة هو جهاز “بورتال جو” بقياس 10 بوصات بسعر 199 دولارا أمريكيا، مخصص لاتصالات الفيديو فقط.

أما الجهاز الثاني من فيسبوك فاسمه “بورتال بلس” بقياس 14 بوصة بسعر يصل إلى 349 دولارا أمريكيا.

وذكرت وكالة سبوتنيك، أنه من المتوقع أن تبدأ “فيسبوك” في طرح جهازيها للأسواق العالمية في 19 أكتوبر، فيما فتحت طلبات الشراء المسبق عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب الوكالة، ستزود تلك الأجهزة بكاميرات ذكية من نوع “بورتال” الجديدة بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنها إجراء اتصالات فيديو فائقة الدقة والجودة بكل الأجواء، وتم دعمها ببطاريات تدوم طويلا وسهلة الإزالة والتبديل.