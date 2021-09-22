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رسالة لأحد التسعة الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي تثير تفاعلا كبيرا في اليمن

رسالة لأحد التسعة الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي تثير تفاعلا كبيرا في اليمن

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رسالة لأحد التسعة الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي تثير تفاعلا كبيرا في اليمن

رسالة لأحد التسعة الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي تثير تفاعلا كبيرا في اليمن
http://almnatiq.net/?p=1034108
محررو المناطق:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مع رسالة مؤثرة تركها أحد الأشخاص التسعة الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي بالرصاص، يوم السبت الماضي في صنعاء.

 

وخلال الساعات الماضية لقيت الرسالة تفاعلا واسعا، بعد أن أوصى محمد نوح، في رسالته المؤثرة، زوجته وأولاده وأهله بالحفاظ على المحبة فيما بينهم وأن يقضوا ديونه.

 

وشدد نوح، على أنه بريء تماما من التهمة التي وجهتها له ميلشيا الحوثي.

 

يشار إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، أقدمت على إعدام 9 أشخاص في صنعاء، بعدما زعمت تورطهم بمقتل رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد عام 2018.

 

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