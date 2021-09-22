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استشاري: سنشهد ارتفاعا في منحنى إصابات الأطفال بالمتحور دلتا لهذه الأسباب (فيديو)

استشاري: سنشهد ارتفاعا في منحنى إصابات الأطفال بالمتحور دلتا لهذه الأسباب (فيديو)

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استشاري: سنشهد ارتفاعا في منحنى إصابات الأطفال بالمتحور دلتا لهذه الأسباب (فيديو)

استشاري: سنشهد ارتفاعا في منحنى إصابات الأطفال بالمتحور دلتا لهذه الأسباب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1034110

قال ضرار بلعاوي،استشاري في العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، إن هناك براهين أثبتت أن متحور دلتا من فيروس كورونا قد غير سلوكه بالنسبة للمتحورات السابقة (ألفا وبيتا وجاما).

 

وأوضح بلعاوي، أن المشكلة أن الأطفال لم يكونوا من الفئات التي تلقت التطعيم، حيث تم اعطاء 6 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم جميع الفئات.

 

وأشار” بلعاوي” إلى أن الأطفال لم يكونوا من هذه الفئات التي تلقت التطعيم، موضحًا لا نستطيع أن نقول  أن متحور دلتا يصيب الأطفال أكثر من غيرهم، ولكن الأطفال باعتبارهم الآن معرضين بسبب عدم التطعيم سوف نشهد ارتفاعات في منحنى إصابات الأطفال بمتحور دلتا خصوصًا الأطفال من عمر خمس سنوات فما فوقها.

 

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