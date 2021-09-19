هل يؤثر وجود عامل أو سجل تجاري على دعم ريف؟.. “البرنامج” يوضح

محررو المناطق

أكد البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة (ريف)، أنَّ وجود عامل على الكفالة أو وجود سجل تجاري لا يؤثر على الدعم المقدم.

وأوضح برنامح “ريف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك ردًا على استفسار من مواطن في هذا الإطار قائلا: “إن وجود عامل على كفالتك الشخصية لا يؤثر على الدعم، ولا يؤثر السجل التجاري على برنامج التنمية الريفية المستدامة”.