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هل يؤثر وجود عامل أو سجل تجاري على دعم ريف؟.. “البرنامج” يوضح

هل يؤثر وجود عامل أو سجل تجاري على دعم ريف؟.. “البرنامج” يوضح
http://almnatiq.net/?p=1034115
محررو المناطق
أكد البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة (ريف)، أنَّ وجود عامل على الكفالة أو وجود سجل تجاري لا يؤثر على الدعم المقدم.
وأوضح برنامح “ريف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك ردًا على استفسار من مواطن في هذا الإطار قائلا: “إن وجود عامل على كفالتك الشخصية لا يؤثر على الدعم، ولا يؤثر السجل التجاري على برنامج التنمية الريفية المستدامة”.

كان برنامج (ريف) ذكر في وقت سابق، أنَّ دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) تتم خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

 

وأشار إلى أنه يمكن تعديل البيانات وتحديث الطلب في حال تمّ الرفض، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، موضحًا أنَّ دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة يدعم جميع مناطق المملكة حسب القطاعات المستهدفة للبرنامج.

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