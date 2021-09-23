مباريات اليوم في الدوري.. قمة نارية بين الشباب والهلال

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تشهد الجولة السادسة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، 4 مواجهات مرتقبة، أبرزها، الشباب والهلال، والأهلي والفيحاء.

مباراة النصر والباطن.. التربص بالعالمي

بعد إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، يخوض النصر لقاءه الأول، أمام الباطن، الذي يسعى إلى استغلال الظروف التي يمر بها العالمي وتحقيق نتيجة إيجابية.

النصر يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب دروي المحترفين، فيما يحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

مباراة الشباب والهلال.. قمة نارية في الجولة السادسة

في ذكرى اليوم الوطني الـ91، يستضيف فريق الشباب منافسة الهلال في قمة نارية، يأمل المتابعون أن تقدم المستوى الفني المطلوب والمتوقع منها، فضلا عن المتعة والإثار.

ويسعى الشباب صاحب الأرض إلى استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جمهوره بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، فيما يأمل الضيوف في تجاوز الظروف الصعبة، التي يمر بها الفريق خاصة وأنه يغيب عنه في هذه المواجهة، سالم الدوسري والبيروفي كالايلو ومحمد البريك بالإضافة إلى عبد الله عطيف.

مباراة الطائي والاتفاق.. مواجهة لا تقبل حلول وسط

في مواجهة لا تقبل حلول وسط بسبب وضع الفريقين في جدول الترتيب، يحل فريق الاتفاق ضيفًا على منافسه الطائي.

ويسعى أصحاب الأرض، إلى تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من الدوري، بينما يأمل الاتفاق في تجاوز الخسارة الأخيرة أمام الهلال بالدوري.

الأهلي والفيحاء.. رحلة البحث عن الفوز الأول

يواصل فريق الأهلي رحلة البحث عن الفوز الأول في النسخة الحالية من بطولة دوري المحترفين عندما يواجه الفيحاء.

ويدخل فريق الفيحاء اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد العروض القادمة التي قدمها الفريق خلال الجولات الأولى، فيما يخوض الأهلي المباراة الأولى له بدون البرازيلي باولينيو.