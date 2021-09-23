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وحش “كراكن” الأسطوري يظهر في خرائط جوجل ويثير الجدل

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وحش “كراكن” الأسطوري يظهر في خرائط جوجل ويثير الجدل

وحش “كراكن” الأسطوري يظهر في خرائط جوجل ويثير الجدل
http://almnatiq.net/?p=1034139
المناطق- وكالات:

تسببت صورة نشرها أحد مستخدمي موقع “ريديت”، قال إنها من خرائط جوجل، تظهر كائنا غريب الشكل وسط المياه، في إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل.

 

وبينما تداول البعض الصورة، زاعمين أنها لوحش “كراكن” البحري الأسطوري، وهو كائن في الفلكلور النرويجي يقال إنه يسكن سواحل النرويج، قال البعض الآخر إن الكائن البحري الظاهر مجرد حبار أو حوت، أو صخرة.

 

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن المستخدم الذي نشر الصورة علق بقوله: “لا أعرف كيف تلتقط خرائط جوجل مثل هذه الصور عبر الأقمار الاصطناعية، ولكن هذه الصورة غريبة، فهي ليست سفينة، أو موجة تشكلت بسبب زلزال”.

 

وانهالت التعليقات على الصورة، وحاول كثيرون تفسيرها علميا، بينما ذهب آخرون إلى فرضية ظهور الوحش “كراكن”، بحسب “ذا صن” البريطانية.

 

وتشير الروايات حول “كراكن” إلى أنه أخطبوط عملاق يعيش في المياه، ولديه عينان كبيرتان، وتمكّنه مخالبه من التقاط الأشياء واصطيادها.

 

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