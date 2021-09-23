لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

محررو المناطق:

أكد مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية ضرار بلعاوي، أن دول العالم تواجه أزمة في توزيع اللقاحات وليس في صناعتها، مشيرا إلى أن المشكلة سياسية، وأن الدول الغنية حصلت على 85% من إنتاج اللقاحات.

وقال بلعاوي، في تصريحات متلفزة: “كنا ديما نقول عندنا أزمة في التصنيع، وجدنا أن المشكلة سياسية، وهي استئثار الدول الغنية باللقاحات، متحور دلتا نشأ في الهند لأن نسبة التطعيم فيها 2%”.

وشدد مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية، أن متحور دلتا يمثل خطرًا على العالم، متابعا: “فكرة وطنية اللقاحات لن يفيد، لأن لو في بلد في غير أمان فالعالم كله في غير أمان والدليل هو الهند”.