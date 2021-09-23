احدث الأخبار

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب
أبرز المواد
 حريق هائل يلتهم مطعما مصريا ويدمر محتوياته بالكامل في جدة (فيديو)
أبرز المواد
 وحش “كراكن” الأسطوري يظهر في خرائط جوجل ويثير الجدل
أبرز المواد
 مباريات اليوم في الدوري.. قمة نارية بين الشباب والهلال
أبرز المواد
 “صحة تبوك” تطلق حملة التبرع بالدم في ذكرى اليوم الوطني
منطقة تبوك
 محافظ تيماء في ذكرى توحيد المملكة: أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة بجميع المجالات
المناطق
 تزامنا مع اليوم الوطني.. تدشين ميدان “العرضة” ودوار “عنان السماء” في الخبر
أبرز المواد
 التحالف: الدفاعات الجوية تدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
أبرز المواد
 السلطات السودانية تصادر جميع أصول حركة حماس على أراضيها
أبرز المواد
 هل يؤثر وجود عامل أو سجل تجاري على دعم ريف؟.. “البرنامج” يوضح
أبرز المواد
 “بورتال” جو وبلس.. “فيسبوك” تطلق جهازين لاتصالات الفيديو فقط
أبرز المواد
 رسالة لأحد التسعة الذين أعدمتهم مليشيا الحوثي تثير تفاعلا كبيرا في اليمن
أبرز المواد
لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

أبرز المواد
حريق هائل يلتهم مطعما مصريا ويدمر محتوياته بالكامل في جدة (فيديو)

حريق هائل يلتهم مطعما مصريا ويدمر محتوياته بالكامل في جدة (فيديو)

أبرز المواد
وحش “كراكن” الأسطوري يظهر في خرائط جوجل ويثير الجدل

وحش “كراكن” الأسطوري يظهر في خرائط جوجل ويثير الجدل

أبرز المواد
مباريات اليوم في الدوري.. قمة نارية بين الشباب والهلال

مباريات اليوم في الدوري.. قمة نارية بين الشباب والهلال

أبرز المواد

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب
http://almnatiq.net/?p=1034158
محررو المناطق:

أكد مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية ضرار بلعاوي، أن دول العالم تواجه أزمة في توزيع اللقاحات وليس في صناعتها، مشيرا إلى أن المشكلة سياسية، وأن الدول الغنية حصلت على 85% من إنتاج اللقاحات.

 

وقال بلعاوي، في تصريحات متلفزة: “كنا ديما نقول عندنا أزمة في التصنيع، وجدنا أن المشكلة سياسية، وهي استئثار الدول الغنية باللقاحات، متحور دلتا نشأ في الهند لأن نسبة التطعيم فيها 2%”.

 

وشدد مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية، أن متحور دلتا يمثل خطرًا على العالم، متابعا: “فكرة وطنية اللقاحات لن يفيد، لأن لو في بلد في غير أمان فالعالم كله في غير أمان والدليل هو الهند”.

 

روابط ذات صلة

استشاري: سنشهد ارتفاعا في منحنى إصابات الأطفال بالمتحور دلتا لهذه الأسباب (فيديو)

استشاري: سنشهد ارتفاعا في منحنى إصابات الأطفال بالمتحور دلتا لهذه الأسباب (فيديو)
ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم

ليست الصين.. علماء يفجرون مفاجأة حول أول إصابة بفيروس كورونا في العالم
خبيرة علم الوراثة: في هذا التوقيت ستصبح “كورونا” مثل الإنفلونزا الموسمية

خبيرة علم الوراثة: في هذا التوقيت ستصبح “كورونا” مثل الإنفلونزا الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*