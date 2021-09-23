لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

أكد مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية ضرار بلعاوي، أن دول العالم تواجه أزمة في توزيع اللقاحات وليس في صناعتها، مشيرا إلى أن المشكلة سياسية، وأن الدول الغنية حصلت على 85% من إنتاج اللقاحات.
وقال بلعاوي، في تصريحات متلفزة: “كنا ديما نقول عندنا أزمة في التصنيع، وجدنا أن المشكلة سياسية، وهي استئثار الدول الغنية باللقاحات، متحور دلتا نشأ في الهند لأن نسبة التطعيم فيها 2%”.
وشدد مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية، أن متحور دلتا يمثل خطرًا على العالم، متابعا: “فكرة وطنية اللقاحات لن يفيد، لأن لو في بلد في غير أمان فالعالم كله في غير أمان والدليل هو الهند”.
مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية ضرار بلعاوي: الدول الغنية حصلت على 85% من إنتاج اللقاحات .. ومتحور دلتا يمثل خطرًا على العالم#العربية pic.twitter.com/7UQfvf0GH3
— العربية (@AlArabiya) September 23, 2021
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